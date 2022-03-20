Уральский ресторатор планирует выкупить в Екатеринбурге убыточные гастро-проекты
Экономика
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
Ресторатор и глава Resta Management Олег Флеганов планирует выкупить в Екатеринбурге гастро-проекты, выставленные на продажу. Речь идет о небольших ресторанах, кафе и точках фаст-фуда, сообщает «КоммерсантЪ-Урал».
По словам Олега Флеганова, компания будет принимать решение о покупке общепита по ряду экономических критериев, одним из которых является местоположение заведения. Ресторатор готов рассмотреть варианты в центре уральской столицы и в развивающихся жилых кварталах.
Добавим, что сейчас Олег Флеганов готовит к открытию ресторан в ЖК «Ривьера», а также планирует провести реконструкцию в пабе James.
По словам Олега Флеганова, компания будет принимать решение о покупке общепита по ряду экономических критериев, одним из которых является местоположение заведения. Ресторатор готов рассмотреть варианты в центре уральской столицы и в развивающихся жилых кварталах.
Добавим, что сейчас Олег Флеганов готовит к открытию ресторан в ЖК «Ривьера», а также планирует провести реконструкцию в пабе James.
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