Уральский ресторатор планирует выкупить в Екатеринбурге убыточные гастро-проекты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ресторатор и глава Resta Management Олег Флеганов планирует выкупить в Екатеринбурге гастро-проекты, выставленные на продажу. Речь идет о небольших ресторанах, кафе и точках фаст-фуда, сообщает «КоммерсантЪ-Урал».По словам Олега Флеганова, компания будет принимать решение о покупке общепита по ряду экономических критериев, одним из которых является местоположение заведения. Ресторатор готов рассмотреть варианты в центре уральской столицы и в развивающихся жилых кварталах.Добавим, что сейчас Олег Флеганов готовит к открытию ресторан в ЖК «Ривьера», а также планирует провести реконструкцию в пабе James.