Уральский ресторатор планирует выкупить в Екатеринбурге убыточные гастро-проекты

12.24 Пятница, 25 марта 2022
Экономика
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
Ресторатор и глава Resta Management Олег Флеганов планирует выкупить в Екатеринбурге гастро-проекты, выставленные на продажу. Речь идет о небольших ресторанах, кафе и точках фаст-фуда, сообщает «КоммерсантЪ-Урал».

По словам Олега Флеганова, компания будет принимать решение о покупке общепита по ряду экономических критериев, одним из которых является местоположение заведения. Ресторатор готов рассмотреть варианты в центре уральской столицы и в развивающихся жилых кварталах.

Добавим, что сейчас Олег Флеганов готовит к открытию ресторан в ЖК «Ривьера», а также планирует провести реконструкцию в пабе James.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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