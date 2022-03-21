Один из старейших ресторанов паназиатской кухни закрывается в Екатеринбурге
Экономика
Фото: официальный сайт ресторана «Васаби» / vasabi-rest.ru
В Екатеринбурге закрывается один из старейших ресторанов паназиатской кухни «Васаби», расположенный в здании Центральной гостиницы на улице Малышева. Заведение принимало гостей на протяжении 15 лет.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на ГК USTA (управляет рестораном), столицу Урала накрыла волна популярности японской кухни более 15-ти лет назад. В «Васаби» можно было попробовать «то, чего не было нигде». Позднее в меню ресторана также добавились блюда из других стран Азии.
Последним рабочим днем ресторана «Васаби» станет 31 марта.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на ГК USTA (управляет рестораном), столицу Урала накрыла волна популярности японской кухни более 15-ти лет назад. В «Васаби» можно было попробовать «то, чего не было нигде». Позднее в меню ресторана также добавились блюда из других стран Азии.
Последним рабочим днем ресторана «Васаби» станет 31 марта.
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