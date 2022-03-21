Один из старейших ресторанов паназиатской кухни закрывается в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закрывается один из старейших ресторанов паназиатской кухни «Васаби», расположенный в здании Центральной гостиницы на улице Малышева. Заведение принимало гостей на протяжении 15 лет.Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на ГК USTA (управляет рестораном), столицу Урала накрыла волна популярности японской кухни более 15-ти лет назад. В «Васаби» можно было попробовать «то, чего не было нигде». Позднее в меню ресторана также добавились блюда из других стран Азии.Последним рабочим днем ресторана «Васаби» станет 31 марта.