В Свердловской области прогнозируют рост цен на туалетную бумагу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области туалетная бумага может подорожать из-за дефицита офисной бумаги. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на директора предприятия «Уралвторма» Андрея Таганкина.Из-за дефицита офисной бумаги предприятия стали экономить ее использование, в том числе печатать на оборотной стороне. Соответственно, офисную бумагу стали реже сдавать в макулатуру, а именно из этих листов на предприятиях вторичной обработки и делают туалетную бумагу.Директор предприятия «Уралвторма» Андрей Таганкин заявил, что вся белая бумага идет на производство сангигиенических изделий: туалетной бумаги и салфеток. По его словам, цены на эти изделия теперь будут расти.При этом не исключено, что с офисной бумаги предприятиям придется перейти на газетную для производства туалетной бумаги.