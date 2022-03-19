В Свердловской области прогнозируют рост цен на туалетную бумагу
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области туалетная бумага может подорожать из-за дефицита офисной бумаги. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на директора предприятия «Уралвторма» Андрея Таганкина.
Из-за дефицита офисной бумаги предприятия стали экономить ее использование, в том числе печатать на оборотной стороне. Соответственно, офисную бумагу стали реже сдавать в макулатуру, а именно из этих листов на предприятиях вторичной обработки и делают туалетную бумагу.
Директор предприятия «Уралвторма» Андрей Таганкин заявил, что вся белая бумага идет на производство сангигиенических изделий: туалетной бумаги и салфеток. По его словам, цены на эти изделия теперь будут расти.
При этом не исключено, что с офисной бумаги предприятиям придется перейти на газетную для производства туалетной бумаги.
Из-за дефицита офисной бумаги предприятия стали экономить ее использование, в том числе печатать на оборотной стороне. Соответственно, офисную бумагу стали реже сдавать в макулатуру, а именно из этих листов на предприятиях вторичной обработки и делают туалетную бумагу.
Директор предприятия «Уралвторма» Андрей Таганкин заявил, что вся белая бумага идет на производство сангигиенических изделий: туалетной бумаги и салфеток. По его словам, цены на эти изделия теперь будут расти.
При этом не исключено, что с офисной бумаги предприятиям придется перейти на газетную для производства туалетной бумаги.
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