Михаил Сродных назначен новым гендиректором «СКБ Контур»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 19 апреля группу компаний «СКБ Контур» в Екатеринбурге возглавит Михаил Сродных. На посту гендиректора она сменит Евгения Филатова, возглавлявшего компанию с 2019 года. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу компании.Как отметили в пресс-службе «СКБ-Контур», назначение нового генерального директора имеет плановый характер и связано с обновлением управленческой команды. Евгений Филатов продолжит работу в составе совета директоров.Михаил Сродных работает с «СКБ Контур» с 2007 года. До нового назначения он занимал должность директора по новым проектам.