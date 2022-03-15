Михаил Сродных назначен новым гендиректором «СКБ Контур»
Экономика
Фото: пресс-служба «СКБ Контур»
С 19 апреля группу компаний «СКБ Контур» в Екатеринбурге возглавит Михаил Сродных. На посту гендиректора она сменит Евгения Филатова, возглавлявшего компанию с 2019 года. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отметили в пресс-службе «СКБ-Контур», назначение нового генерального директора имеет плановый характер и связано с обновлением управленческой команды. Евгений Филатов продолжит работу в составе совета директоров.
Михаил Сродных работает с «СКБ Контур» с 2007 года. До нового назначения он занимал должность директора по новым проектам.
Как отметили в пресс-службе «СКБ-Контур», назначение нового генерального директора имеет плановый характер и связано с обновлением управленческой команды. Евгений Филатов продолжит работу в составе совета директоров.
Михаил Сродных работает с «СКБ Контур» с 2007 года. До нового назначения он занимал должность директора по новым проектам.
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