Маткапитал в Свердловской области могут разрешить тратить на допобразование

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области смогут потратить материнский капитал на дополнительное образование. С соответствующим предложением выступил глава региона Евгений Куйвашев. Законопроект направили депутатам свердловского ЗакСо.В этом году размер областного маткапитала составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при рождении трех и более детей. На данный момент в регионе с 2012 года местным жителям выдано более 85 тысяч сертификатов.Областной маткапитал, в отличии от федерального, семьи могут направить полностью или частично по девяти направлениям. Речь идет об улучшении жилищных условий, приобретении садовых или огородных земельных участков, садовых домов, оплате образовательных или медицинских услуг, приобретении товаров и услуг для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, а также подключении жилья к газовым сетям.Министр социальной политики Андрей Злоказов в ближайшие дни представит депутатам предложение о новых возможностях использования областного материнского капитала.