Санкции не повлияют на запуск трамвайного маршрута Екатеринбург – Верхняя Пышма

– Все то, о чем мы говорили последнее время, будет реализовано. Идет строительство трамвайного депо в Верхней Пышме. Что же касается поставки современного подвижного состава, то завершится до 1 июня, – рассказал Советников.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Новый трамвайный маршрут Екатеринбург – Верхняя Пышма запустят в установленный срок, несмотря на экономические санкции западных государств. Об этом заявил гендиректор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников.Напомним, что пассажиров по новой ветке будут перевозить на низкопольных односекционных трамваях модели «Львенок». Для маршрута закупят 11 трамваев.В прошлом году компания «Верхнепышминский трамвай» (входит в «Мовиста Регионы») заключила со Свердловской областью концессионное соглашение о создании трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. В рамках проекта компания закупит подвижной состав, построит депо и в течение десяти лет буде осуществлять перевозку пассажиров.