В Екатеринбург заходит новый сервис проката электросамокатов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге запустят новый сервис проката электросамокатов toGO. Помимо уральской столицы сервис будет работать в Нижнем Тагиле и Первоуральске.Как пишет газета «Ведомости Урал» со ссылкой на пресс-службу компании, toGO уже заканчивает процесс выбора и установления мест остановки самокатов и «медленных зон» в трех городах Свердловской области.Дата запуска сервиса будет зависеть от погоды – необходимо, чтобы средняя температура воздуха днем и ночью была не ниже +7°С. Ценовая политика сейчас находится в стадии разработки.Компания работает уже в нескольких городах России и соседних стран: Краснознаменске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Грозном, Гатчине, Дербенте, Геленджике, Бишкеке, Батуми, Тбилиси и Хабаровске.