Индекс кранов в Екатеринбурге побил исторический рекорд

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В первом квартале 2022 года индекс кранов в Екатеринбурге достиг 184 штук и побил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные исследования Уральской палаты недвижимости.Индекс кранов показывает количество башенных кранов, которые работают на строительных площадках жилых домов, и является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.Как рассказали в УПН, большое количество новых проектов, заложенных в 2021 году, сейчас перешли к активным строительным работам по монтажу стен. За последний квартал число работающих кранов увеличилось на 14%. Рост составил 56% по сравнению с началом прошлого года.По данным УПН, в кризисный период рынок жилья Екатеринбурга входит с рекордно высоким объемом предложения на первичном рынке и очень ограниченным выбором на вторичке. Цены на квартиры в первом квартале этого года продолжают расти.