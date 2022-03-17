Свердловский губернатор повысил зарплаты своим подчиненным

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднял зарплату своим подчиненным. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации региона.Согласно документу, ежемесячное денежное поощрение вице-губернатора Олега Чемезова теперь будет 243 441 рубль вместо 222 722, первого замглавы региона Алексея Шмыкова – 225 068 рублей вместо 205 914, руководителя аппарата губернатора Валерия Чайникова – 230 079 рублей вместо 210 498. Областные министры будут ежемесячно получать дополнительные 185 562 рубля вместо 167 458.Кроме того, увеличится зарплата у свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой и уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова. Их ежемесячное денежное вознаграждение составит 112 886 рублей.