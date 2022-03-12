Для свердловских бизнесменов снизили ставки по льготным займам
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский фонд поддержки предпринимательства снизил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
С сегодняшнего дня, 21 марта, ставки по большинству займов СОФПП составляют 15% годовых. Ставки действуют по программам «Старт», «Развитие», «Доверие», «Антикризисный», «Самозанятым», «Франшиза». Ставки по займам «Новый старт» и «Моногород» утверждены на уровне 7,5% годовых.
Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев добавил, что бизнесу смогут предоставлять займы до пяти миллионов рублей. Эту сумму можно получить по всем ключевым займам.
Напомним, что на данный момент ключевая ставка ЦБ РФ составляет 20% годовых.
С сегодняшнего дня, 21 марта, ставки по большинству займов СОФПП составляют 15% годовых. Ставки действуют по программам «Старт», «Развитие», «Доверие», «Антикризисный», «Самозанятым», «Франшиза». Ставки по займам «Новый старт» и «Моногород» утверждены на уровне 7,5% годовых.
– В условиях растущей волатильности на рынках важно сохранять доступность льготного финансирования для предпринимателей, – отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев добавил, что бизнесу смогут предоставлять займы до пяти миллионов рублей. Эту сумму можно получить по всем ключевым займам.
Напомним, что на данный момент ключевая ставка ЦБ РФ составляет 20% годовых.
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