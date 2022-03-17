В Екатеринбурге за 16 миллионов продают кондитерскую «Felice»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в интернет-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже кондитерской «Felice» в элитном жилом комплексе, расположенной на улице Ткачей, 17. За нее просят 16 миллионов рублей.В объявлении указано, что все оборудование в кондитерской было привезено из Европы. Также отмечается, что кухня имеет запас производственной мощности для изготовления не только кондитерских изделий, но и стандартных блюд для обедов и ужинов.Подчеркивается, что площадь кухни разделена на несколько цехов. Общая площадь кондитерской составляет 300 квадратных метров. Всего «Felice» рассчитана на 50 гостей.