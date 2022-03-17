В Свердловской области столкнулись с дефицитом офисной бумаги
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области столкнулись с дефицитом офисной бумаги. Как ранее писал портал 66.ру, два российский завода популярной марки «SvetoCopy» приостановили производство из-за проблем с поставками химических реактивов из Европы.
В екатеринбургском отделении межрегиональной сервисной компании «Форвард Опт» порталу объяснили, что сейчас продолжаются поставки бумаги «Снегурочка». Однако поставки под этим брендом не способы удовлетворить покупательский спрос.
Так на полках магазинов найти офисную бумагу практически невозможно, а интернет-магазины предлагают купить 500 листов «Снегурочки» за 1000 рублей. СМИ отмечают сильный дефицит бумаги в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
В екатеринбургском отделении межрегиональной сервисной компании «Форвард Опт» порталу объяснили, что сейчас продолжаются поставки бумаги «Снегурочка». Однако поставки под этим брендом не способы удовлетворить покупательский спрос.
Так на полках магазинов найти офисную бумагу практически невозможно, а интернет-магазины предлагают купить 500 листов «Снегурочки» за 1000 рублей. СМИ отмечают сильный дефицит бумаги в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
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