Свердловский Росздравнадзор не выявил превышения максимальных цен на жизненно необходимые лекарства

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский Росздравнадзор на сегодняшний день не зафиксировал в регионе превышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Об этом сообщила его руководитель Наталья Зильбер.Она также отметила, что все производители продолжают работу на российском рынке, а объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года.По данным ведомства, с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года. В Росздравнадзоре также подчеркнули, что аптечные сети располагают необходимым минимумом таких лекарственных средств.