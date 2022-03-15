Свердловский Росздравнадзор не выявил превышения максимальных цен на жизненно необходимые лекарства
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский Росздравнадзор на сегодняшний день не зафиксировал в регионе превышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Об этом сообщила его руководитель Наталья Зильбер.
Она также отметила, что все производители продолжают работу на российском рынке, а объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года.
По данным ведомства, с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года. В Росздравнадзоре также подчеркнули, что аптечные сети располагают необходимым минимумом таких лекарственных средств.
Она также отметила, что все производители продолжают работу на российском рынке, а объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года.
По данным ведомства, с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года. В Росздравнадзоре также подчеркнули, что аптечные сети располагают необходимым минимумом таких лекарственных средств.
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