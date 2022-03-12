Цены на сахар в Свердловской области выросли на 20%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю – с 4 по 11 марта – резко выросли цены на социально значимые продукты. Больше всего подорожал сахар.Согласно опубликованным данным Свердловскстата, сахар за неделю подорожал на 19,91%. Теперь средняя цена за килограмм сахара-песка составляет 72,52 рубля.Помимо этого, на 10,93% подорожали помидоры. Средняя цена за килограмм помидор – 235,93 рубля. На 6,66% выросли цены на морковь (53,79 руб. за кг) и на бананы (110,26 руб. за кг). Капуста белокочанная подорожала на 7,10% (69,35 руб. за кг), картофель – на 2,45% (48,44 руб. за кг), лук на 2,45% (28,87 руб. за кг), свекла – на 3,54% (48,25 руб. за кг).