Администрация Екатеринбурга планирует продать муниципальный банк

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурга подтвердила планы на продажу муниципальной кредитной организации «Банк Екатеринбург».Как сообщил на пресс-конференции первый замглавы города Игорь Сутягин, сейчас ведутся переговоры о продаже «Банка Екатеринбург».Напомним, что муниципальный банк был зарегистрирован в 1994 году. Инициатором его создания был бывший мэр Аркадий Чернецкий. В совет директоров банка входят Игорь Сутягин и сын экс-главы города Станислав Чернецкий.