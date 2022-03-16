Администрация Екатеринбурга планирует продать муниципальный банк
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга подтвердила планы на продажу муниципальной кредитной организации «Банк Екатеринбург».
Как сообщил на пресс-конференции первый замглавы города Игорь Сутягин, сейчас ведутся переговоры о продаже «Банка Екатеринбург».
Напомним, что муниципальный банк был зарегистрирован в 1994 году. Инициатором его создания был бывший мэр Аркадий Чернецкий. В совет директоров банка входят Игорь Сутягин и сын экс-главы города Станислав Чернецкий.
Как сообщил на пресс-конференции первый замглавы города Игорь Сутягин, сейчас ведутся переговоры о продаже «Банка Екатеринбург».
Напомним, что муниципальный банк был зарегистрирован в 1994 году. Инициатором его создания был бывший мэр Аркадий Чернецкий. В совет директоров банка входят Игорь Сутягин и сын экс-главы города Станислав Чернецкий.
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