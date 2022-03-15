Мэрия Екатеринбурга откажется от части проектов из-за подорожания стройматериалов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга откажется от нескольких проектов, которые были запланированы на 2022 год, из-за тяжелой экономической ситуации. Об этом сообщил первый замглавы города Игорь Сутягин.Экономическая ситуация отразится на планах по строительству, ремонту или реконструкции объектов в Екатеринбурге. Игорь Сутягин заявил, что мэрия сконцентрируется на тех проектах, которые обязательно нужно реализовать. Остальные проекты отложат или вовсе откажутся от них.Отмечается, что подорожание стройматериалов отразится и на работах по капитальному ремонту школ. В сметах сейчас заложены старые суммы. Соответственно, придется пересматривать стоимость контрактов и перераспределять средства.В администрации Екатеринбурга пока не уточняют, от каких именно проектов городу придется отказаться. Игорь Сутягин только сообщил, что в их числе не окажется строительство трамвайной линии в Академический – этот проект продолжат реализовывать.