Мэрия Екатеринбурга откажется от части проектов из-за подорожания стройматериалов
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга откажется от нескольких проектов, которые были запланированы на 2022 год, из-за тяжелой экономической ситуации. Об этом сообщил первый замглавы города Игорь Сутягин.
Экономическая ситуация отразится на планах по строительству, ремонту или реконструкции объектов в Екатеринбурге. Игорь Сутягин заявил, что мэрия сконцентрируется на тех проектах, которые обязательно нужно реализовать. Остальные проекты отложат или вовсе откажутся от них.
Отмечается, что подорожание стройматериалов отразится и на работах по капитальному ремонту школ. В сметах сейчас заложены старые суммы. Соответственно, придется пересматривать стоимость контрактов и перераспределять средства.
В администрации Екатеринбурга пока не уточняют, от каких именно проектов городу придется отказаться. Игорь Сутягин только сообщил, что в их числе не окажется строительство трамвайной линии в Академический – этот проект продолжат реализовывать.
Экономическая ситуация отразится на планах по строительству, ремонту или реконструкции объектов в Екатеринбурге. Игорь Сутягин заявил, что мэрия сконцентрируется на тех проектах, которые обязательно нужно реализовать. Остальные проекты отложат или вовсе откажутся от них.
Отмечается, что подорожание стройматериалов отразится и на работах по капитальному ремонту школ. В сметах сейчас заложены старые суммы. Соответственно, придется пересматривать стоимость контрактов и перераспределять средства.
В администрации Екатеринбурга пока не уточняют, от каких именно проектов городу придется отказаться. Игорь Сутягин только сообщил, что в их числе не окажется строительство трамвайной линии в Академический – этот проект продолжат реализовывать.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Почти 50% екатеринбуржцев готовы отказаться от товаров компаний, объявивших об уходе с российского рынка
09 марта 2022
09 марта 2022