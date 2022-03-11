Завод «Калина» в Екатеринбурге не будет останавливать работу из-за санкций

11.56 Вторник, 15 марта 2022
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завод «Калина», производство которого принадлежит британскому концерну Unilever, не будет приостанавливать работу. Однако ассортимент выпускаемой продукции изменится. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на Unilever.

Как пояснили в компании, из-за сокращения импорта сырья и упаковочных материалов производство в Екатеринбурге столкнется с рядом трудностей. Это отразится на ассортименте. При этом в компании уверяют, что трудности не отразятся на качестве продукции.

В Unilever отметили, что продолжит работу завод в Екатеринбурге, а также предприятия в Санкт-Петербурге, Омске и Туле. Компания производит в России продукцию брендов Axe, Knorr, Rexona, Camay, Cif, Domestos, Dove, Calve, Cornetto, «100 рецептов красоты», «Бархатные ручки», «Инмарко», «Золотой стандарт», «Чистая Линия», «Лесной бальзам» и «Черный жемчуг».

Напомним, что 8 марта британская компания Unilever заявила о приостановке экспорта и импорта в Россию из-за спецоперации на территории Украины.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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