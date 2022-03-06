Еще один федеральный застройщик заходит в Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбург заходит еще один федеральный девелопер – компания «Прогресс». Девелопер из Астрахани будет застраивать квартал в южной части Академического района, пишет Е1.Как сообщили в компании «Прогресс», жилой комплекс Amundsen расположится на пересечении улиц Амундсена и Академика Ландау. По улице Амундсена местные жители смогут добираться до центра Екатеринбурга.Компания «Прогресс» планирует построить в Академическом районе 100 тысяч квадратного метра жилья. Участок для освоения – 6,5 га.