Еще один федеральный застройщик заходит в Екатеринбург
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбург заходит еще один федеральный девелопер – компания «Прогресс». Девелопер из Астрахани будет застраивать квартал в южной части Академического района, пишет Е1.
Как сообщили в компании «Прогресс», жилой комплекс Amundsen расположится на пересечении улиц Амундсена и Академика Ландау. По улице Амундсена местные жители смогут добираться до центра Екатеринбурга.
Компания «Прогресс» планирует построить в Академическом районе 100 тысяч квадратного метра жилья. Участок для освоения – 6,5 га.
Как сообщили в компании «Прогресс», жилой комплекс Amundsen расположится на пересечении улиц Амундсена и Академика Ландау. По улице Амундсена местные жители смогут добираться до центра Екатеринбурга.
Компания «Прогресс» планирует построить в Академическом районе 100 тысяч квадратного метра жилья. Участок для освоения – 6,5 га.
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