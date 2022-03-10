В Екатеринбурге выросли цены на алкогольную продукцию

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за последние несколько дней заметно выросли цены на спиртное. По словам продавцов, подорожали как отечественные, так и импортные алкогольные напитки.«Вино выросло на 50%. Покупатели жалуются, что цена подскочила у немецких и французских вин. Водка почти не увеличилась в цене, а импортное пиво в два раза поднялось, крепкие напитки — на 20-30%», — рассказал порталу Е1 сотрудник «Бристоля».По словам продавца в «Красном&Белом», у них все вина подорожали на треть. То же произошло и с крепким алкоголем.Однако, несмотря на рост цен, спрос на алкогольную продукцию сохранился, отмечают в местных алкомаркетах.