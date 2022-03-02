Утвержден состав оперштаба Свердловской области по устойчивости экономики

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области утвердил состав оперативного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности региона в условиях санкций.Как рассказали в департаменте информполитики региона, в состав штаба вошли 38 человек: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава свердловского управления ФАС Дмитрий Шалабодов, руководитель Уральского главного управления ЦБ РФ Рустэм Марданов, начальник регионального УФНС Сергей Логинов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Елена Артюх и другие.Оперативный штаб по устойчивости экономики Свердловской области возглавил губернатор Евгений Куйвашев.К задачам штаба относятся мониторинг ситуации в экономике, разработка мер поддержки для предприятий и организаций и их реализация, а также выработка мер нивелированию негативных последствий санкций в реальном секторе экономики.