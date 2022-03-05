Почти 50% екатеринбуржцев готовы отказаться от товаров компаний, объявивших об уходе с российского рынка
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Около 49% жителей Екатеринбурга готовы полностью или частично отказаться от покупки товаров компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за проведения спецоперации на территории Украины. Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
По результатам опроса выяснилось, что 21% екатеринбуржцев полностью откажутся от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России, даже если они вернутся на рынок. Еще 28% горожан в случае возвращения компаний будут покупать только ту продукцию, замену которой не смогут найти на российском рынке. Чаще всего в этой категории упоминались иностранные автомобили и электроника.
Продолжат пользоваться товарами и услугами иностранных компания 32% жителей Екатеринбурга. Еще 19% опрошенных затруднились определить свою позицию.
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По результатам опроса выяснилось, что 21% екатеринбуржцев полностью откажутся от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России, даже если они вернутся на рынок. Еще 28% горожан в случае возвращения компаний будут покупать только ту продукцию, замену которой не смогут найти на российском рынке. Чаще всего в этой категории упоминались иностранные автомобили и электроника.
Продолжат пользоваться товарами и услугами иностранных компания 32% жителей Екатеринбурга. Еще 19% опрошенных затруднились определить свою позицию.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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