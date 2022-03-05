Почти 50% екатеринбуржцев готовы отказаться от товаров компаний, объявивших об уходе с российского рынка

11.27 Среда, 9 марта 2022
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Около 49% жителей Екатеринбурга готовы полностью или частично отказаться от покупки товаров компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за проведения спецоперации на территории Украины. Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

По результатам опроса выяснилось, что 21% екатеринбуржцев полностью откажутся от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России, даже если они вернутся на рынок. Еще 28% горожан в случае возвращения компаний будут покупать только ту продукцию, замену которой не смогут найти на российском рынке. Чаще всего в этой категории упоминались иностранные автомобили и электроника.

Продолжат пользоваться товарами и услугами иностранных компания 32% жителей Екатеринбурга. Еще 19% опрошенных затруднились определить свою позицию.

Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Архитектурное бюро, проектирующее музей оружия в Екатеринбурге, прекратило работу в России
05 марта 2022
Еще 4 776 случаев COVID-19 выявили в Свердловской области
06 марта 2022
Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии на Уралмаше в Екатеринбурге
07 марта 2022
Коллекционеры потребовали вернуть экспонаты из музея компьютеров в Екатеринбурге
28 февраля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
12:22 После гибели шахтера в Свердловской области возбуждено уголовное дело
11:56 В Свердловской области сегодня работают 13 выездных пунктов вакцинации
11:27 Почти 50% екатеринбуржцев готовы отказаться от товаров компаний, объявивших об уходе с российского рынка
10:55 «Уральские авиалинии» приостановили выполнение рейсов в Азербайджан
10:25 За год в Екатеринбурге на 25% сократился объем предложения на вторичном рынке жилья
Мутные страницы биографии единственного кандидата на должность главы Счётной платы Екатеринбурга
09:53 В Заречном полиция и волонтеры ищут пропавшего подростка
09:21 Ночной пожар в Каменске-Уральском вывел на мороз 25 человек
18:20 В Екатеринбурге проходят выборы зоо-мисс этого года
17:23 Екатеринбуржцы получают звонки от имени Центробанка с требованием снять все деньги
16:14 Из-за ДТП на проспекте Ленина в Екатеринбурге встало движение трамваев
13:42 Правительство Свердловской области поможет семье Владислава Крапивина установить памятник на его могиле
13:09 В Асбесте женщина вышла с одиночным пикетом к мемориалу Победы
11:50 В Екатеринбурге с полок магазинов начал пропадать сахар
11:05 Врач-тиктокер из Екатеринбурга попросил сеть вернуть возможность российским блогерам публиковать ролики
10:21 Самолет-лаборатория кружил часами над Екатеринбургом, проверяя оборудование аэропорта «Кольцово»
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
20:12 Футбольный клуб «Урал» проиграл в упорной борьбе «Краснодару»
16:59 Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии на Уралмаше в Екатеринбурге
16:27 Свердловчан предупреждают об аномально холодной погоде в регионе
14:49 Авиакомпания «Turkish Airlines» возобновила полеты из Екатеринбурга в Стамбул
14:40 За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 4 744 свердловчанина
14:06 В Свердловской области ищут 83-летнюю пенсионерку из поселка Баранчинский
13:10 Выездные пункты вакцинации приостанавливают работу в праздничные дни
12:05 В Екатеринбурге на Уралмаше из-за коммунальной аварии затопило улицу
11:49 Сайт аэропорта «Кольцово» вернулся к работе
10:55 Свердловская Госавтоинспекция поздравила автомобилисток с грядущим женским днем
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
10:29 В Нижнем Тагиле массово закрываются торговые точки «Тагилхлеба»
Все новости Свердловской области
11:58 Минобороны РФ опубликовало секретные документы Украины о подготовке к наступлению на Донбасс в марте
10:36 США намерены перебросить в Польшу две батареи ЗРК Patriot
10:11 Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг РФ до уровня, при котором «дефолт представляется неизбежным»
08:58 ЦБ запретил снимать свыше 10 тысяч долларов наличными с валютных вкладов с 9 марта
19:41 Владимир Путин заявил, что в военной спецоперации не будут участвовать те, кого призывают на сборы
Мутные страницы биографии единственного кандидата на должность главы Счётной платы Екатеринбурга
19:17 Владимир Путин: мы не планируем вводить военное положение на территории России
17:14 Аэрофлот объявил о приостановке всех международных рейсов, кроме полетов в Белоруссию, с 8 марта
16:21 Владелец брендов одежды ZARA, Bershka, Stradivarius объявил о приостановке работы в России
15:35 Дмитрий Песков ответил на вопрос, как россиянам выражать свою точку зрения с учетом закона о фейках
14:51 Пушилин: информация о пострадавших при взрыве дома в Мариуполе уточняется
13:11 Образовательная платформа Coursera приостанавливает деятельность в России
13:05 Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться
12:34 Одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр прекратила продажи в России
12:17 Брифинг Минобороны РФ о ходе военной спецоперации. О главном к этому часу
11:31 Минобороны РФ: российская сторона открывает гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя и Волновахи
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
11:06 Илон Маск призвал в срочном порядке наращивать добычу нефти и газа
10:12 Вице-премьер Юрий Борисов предположил, что кризис в России продлится от 3 до 5 месяцев
09:40 Торговые сети в России предложили ограничить продажу некоторых товаров в одни руки
17:46 Совфед одобрил законы об ответственности за призывы к санкциям и за фейки о действиях военных
17:32 Президент Владимир Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей
16:53 Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал оградить детей от информационной войны
15:57 Софья Русова: «Скоро у нас останется только одна «правда» — та, которую транслирует власть»
15:04 В Минобороны РФ рассказали о причинах пожара вблизи Запорожской АЭС
13:33 Интернет-издание Znak.com объявило о закрытии
13:14 В России зафиксировали еще 89 174 случая коронавируса
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
13:01 Госдума единогласно одобрила введение штрафов за призывы к антироссийским санкциям
Все новости России и мира
12:37 «Горьковка» ждет ветеранов и поклонников Александры Коллонтай
12:22 После гибели шахтера в Свердловской области возбуждено уголовное дело
11:56 В Свердловской области сегодня работают 13 выездных пунктов вакцинации
11:27 Почти 50% екатеринбуржцев готовы отказаться от товаров компаний, объявивших об уходе с российского рынка
10:55 «Уральские авиалинии» приостановили выполнение рейсов в Азербайджан
Мутные страницы биографии единственного кандидата на должность главы Счётной платы Екатеринбурга
10:44 В России разработают новые меры поддержки образования и науки
10:25 За год в Екатеринбурге на 25% сократился объем предложения на вторичном рынке жилья
09:53 В Заречном полиция и волонтеры ищут пропавшего подростка
09:22 В Перми решение суда было исполнено после резонанса в СМИ
09:21 Ночной пожар в Каменске-Уральском вывел на мороз 25 человек
18:20 В Екатеринбурге проходят выборы зоо-мисс этого года
17:23 Екатеринбуржцы получают звонки от имени Центробанка с требованием снять все деньги
16:14 Из-за ДТП на проспекте Ленина в Екатеринбурге встало движение трамваев
13:42 Правительство Свердловской области поможет семье Владислава Крапивина установить памятник на его могиле
13:09 В Асбесте женщина вышла с одиночным пикетом к мемориалу Победы
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
11:50 В Екатеринбурге с полок магазинов начал пропадать сахар
11:05 Врач-тиктокер из Екатеринбурга попросил сеть вернуть возможность российским блогерам публиковать ролики
10:21 Самолет-лаборатория кружил часами над Екатеринбургом, проверяя оборудование аэропорта «Кольцово»
20:12 Футбольный клуб «Урал» проиграл в упорной борьбе «Краснодару»
16:59 Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии на Уралмаше в Екатеринбурге
16:27 Свердловчан предупреждают об аномально холодной погоде в регионе
14:49 Авиакомпания «Turkish Airlines» возобновила полеты из Екатеринбурга в Стамбул
14:40 За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 4 744 свердловчанина
14:06 В Свердловской области ищут 83-летнюю пенсионерку из поселка Баранчинский
13:10 Выездные пункты вакцинации приостанавливают работу в праздничные дни
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
12:05 В Екатеринбурге на Уралмаше из-за коммунальной аварии затопило улицу
Все новости
13:24
1/03
 Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
16:58
22/02
 В Свердловской области санатории «Липовка» и «Обуховский» все же не будут отдавать беженцам
16:44
22/02
 Суд в Екатеринбурге вынес решение по жалобе адвоката после нападения на него полковника в отделе полиции
14:33
22/02
 Вице-спикер свердловского парламента оказался в базе должников ФССП
00:29
22/02
 Путин признал независимость ДНР и ЛНР
14:46
21/02
 Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область
17:16
20/02
 Свердловской вице-губернатор допустил, что девушки могут быть виноваты в нападениях на них иностранцев
18:10
17/02
 Жители нескольких десятков домов на Уралмаше просят Куйвашева вернуть им деньги за капремонт, которого не было
15:36
16/02
 После возбуждения уголовного дела о мошенничестве силовики пришли в мэрию уральского города
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK