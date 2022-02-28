За год в Екатеринбурге на 25% сократился объем предложения на вторичном рынке жилья
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге объем предложения на вторичном рынке жилья за год сократился на 25,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.
На данный момент через агентства недвижимости в Екатеринбурге предлагается к продаже 3 575 квартир. Период от выставления объекта на продажу до заключения сделки составляет чуть больше трех месяцев.
Кроме того, стоимость вторичного жилья за неделю выросла на 0,3%, а за месяц – на 1,6%. По данным на 28 февраля, стоимость квадратного метра в среднем достигает 97 712 рублей. Всего с начала года средняя цена выросла на 4,3%. Показатель стал рекордным для вторичного рынка жилья.
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На данный момент через агентства недвижимости в Екатеринбурге предлагается к продаже 3 575 квартир. Период от выставления объекта на продажу до заключения сделки составляет чуть больше трех месяцев.
Кроме того, стоимость вторичного жилья за неделю выросла на 0,3%, а за месяц – на 1,6%. По данным на 28 февраля, стоимость квадратного метра в среднем достигает 97 712 рублей. Всего с начала года средняя цена выросла на 4,3%. Показатель стал рекордным для вторичного рынка жилья.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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