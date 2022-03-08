Екатеринбуржцы получают звонки от имени Центробанка с требованием снять все деньги

17.23 Вторник, 8 марта 2022
Экономика
Жители Екатеринбурга получают звонки от неких лиц, которые представляются сотрудниками Центробанка России. В самом регуляторе отметили, что сейчас это один из самых распространенных способов мошенничества и наведения паники.

Жители многих городов России и в том числе Екатеринбурга начали получать звонки с призывами снять все деньги со своих счетов из-за того, что Visa и MasterCard отключают в России.

В ЦБ рассказали, что сейчас это один из самых распространенных способов мошенничества.

«Сейчас самый распространенный прием мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут недоступны после отключения SWIFT. Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории России работают нормально», – указали в Центробанке.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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19:08 В центре Екатеринбурга произошла авария с участием трамвая
18:18 В Екатеринбурге в отделе полиции №5 к задержанным не пускают членов ОНК
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