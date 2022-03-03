В Екатеринбурге с полок магазинов начал пропадать сахар
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области жалуются на отсутствие сахара в магазинах. Читатели «Вечерних ведомостей» присылают фотографию пустых полок для сахара-песка. Сахар-рафинад при этом в большинстве магазинов имеется в наличии, однако цена на него значительно выросла.
Представители торговых сетей говорят, что сейчас на ряд товаров наблюдается резкий спрос, но это временное явление.
— Поставщики располагают достаточными запасами, но не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, подобное уже наблюдалось в марте 2020 года – в период начала пандемии коронавируса. Магазины ограничивают большие объёмы закупки ряда товаров. Подобная мера позволит нормализовать ситуацию. По опыту предыдущих ажиотажных всплесков ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется, — отметили в Х5 (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») изданию Uralweb.
Напомним, наши читатели, начали сообщать о дефиците некоторых товаров и ограничении их продажи в одни руки ещё 3 марта – мы писали об этом в нашем телеграм-канале. Сначала в официальных государственных органах никак не комментировали такие действия ритейлеров. Кроме того, по нашей информации, местные чиновники ходили по магазинам и выискивали такие объявления – возможно, с целью снять их, чтобы не нагнетать панику.
Однако уже 5 марта минпромторг официально заявил, что утвердил перечень товаров, на которые должна быть минимальная наценка и разрешил торговым сетям ограничивать отпуск некоторых товаров в одни руки.
Представители торговых сетей говорят, что сейчас на ряд товаров наблюдается резкий спрос, но это временное явление.
— Поставщики располагают достаточными запасами, но не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, подобное уже наблюдалось в марте 2020 года – в период начала пандемии коронавируса. Магазины ограничивают большие объёмы закупки ряда товаров. Подобная мера позволит нормализовать ситуацию. По опыту предыдущих ажиотажных всплесков ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется, — отметили в Х5 (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») изданию Uralweb.
Напомним, наши читатели, начали сообщать о дефиците некоторых товаров и ограничении их продажи в одни руки ещё 3 марта – мы писали об этом в нашем телеграм-канале. Сначала в официальных государственных органах никак не комментировали такие действия ритейлеров. Кроме того, по нашей информации, местные чиновники ходили по магазинам и выискивали такие объявления – возможно, с целью снять их, чтобы не нагнетать панику.
Однако уже 5 марта минпромторг официально заявил, что утвердил перечень товаров, на которые должна быть минимальная наценка и разрешил торговым сетям ограничивать отпуск некоторых товаров в одни руки.
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