В Нижнем Тагиле массово закрываются торговые точки «Тагилхлеба»
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Нижнего Тагила стали замечать, что в городе стали массово закрываться магазины хлебобулочных и кондитерских изделий «Тагилхлеб». В самой компании ситуацию не комментируют.
На двери одного из магазинов, что находится на территории хлебозавода на Вагонке, висит объявление, в котором сообщается, что торговая точка закрыта на ремонт до 15 марта. Об этом ИА «TagilCity.ru», рассказал один из местных жителей.
«Не знаю, правда или нет, но ходят слухи, что не откроется. Говорят, работать некому. Но привычный гудок по окончанию вечерней смены на хлебозаводе гудит. В других магазинах товар "Тагилхлеба" есть», – рассказал мужчина.
АН «Между строк» также обращалось к менеджеру торговой сети, но, по сообщению издания, после обещания разобраться в сложившейся ситуации она перестала выходит на связь.
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На двери одного из магазинов, что находится на территории хлебозавода на Вагонке, висит объявление, в котором сообщается, что торговая точка закрыта на ремонт до 15 марта. Об этом ИА «TagilCity.ru», рассказал один из местных жителей.
«Не знаю, правда или нет, но ходят слухи, что не откроется. Говорят, работать некому. Но привычный гудок по окончанию вечерней смены на хлебозаводе гудит. В других магазинах товар "Тагилхлеба" есть», – рассказал мужчина.
АН «Между строк» также обращалось к менеджеру торговой сети, но, по сообщению издания, после обещания разобраться в сложившейся ситуации она перестала выходит на связь.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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