АСВ выплатит 3 млрд рублей вкладчикам екатеринбургского банка «Нейва»
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Агентство по страхованию вкладов (АВС) направит 3 миллиарда рублей для расчёта с кредиторами первой очереди екатеринбургского банка «Нейва», ликвидированного в июне 2021 года.
«Также в размере 44,86% суммы установленных требований будут удовлетворены требования кредиторов третьей очереди Банка», – говорится на сайте агентства.
Средства для расчётов с кредиторами были получены в результате реализации валюты. Сообщается, что выплаты начнутся уже в этом месяце, 16 марта.
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«Также в размере 44,86% суммы установленных требований будут удовлетворены требования кредиторов третьей очереди Банка», – говорится на сайте агентства.
Средства для расчётов с кредиторами были получены в результате реализации валюты. Сообщается, что выплаты начнутся уже в этом месяце, 16 марта.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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