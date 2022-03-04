АСВ выплатит 3 млрд рублей вкладчикам екатеринбургского банка «Нейва»

13.35 Воскресенье, 6 марта 2022
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Агентство по страхованию вкладов (АВС) направит 3 миллиарда рублей для расчёта с кредиторами первой очереди екатеринбургского банка «Нейва», ликвидированного в июне 2021 года.

«Также в размере 44,86% суммы установленных требований будут удовлетворены требования кредиторов третьей очереди Банка», – говорится на сайте агентства.

Средства для расчётов с кредиторами были получены в результате реализации валюты. Сообщается, что выплаты начнутся уже в этом месяце, 16 марта.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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