Архитектурное бюро, проектирующее музей оружия в Екатеринбурге, прекратило работу в России
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В России остановило свою работу британское архитектурное бюро Foster+Partners, по проекту которого в Екатеринбурге построили штаб-квартиру РМК и планировали построить музей оружия.
Представители архитектурного бюро написали в Twitter, что сожалеют о проведении военной спецоперации на территории Украины и приняли решение о прекращении работы над всеми проектами в России.
Напомним, что к 300-летию Екатеринбурга по проекту британского архитектора Нормана Фостера планировали построить музей оружие. Здание должно было появиться около штаб-квартиры РМК.
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Представители архитектурного бюро написали в Twitter, что сожалеют о проведении военной спецоперации на территории Украины и приняли решение о прекращении работы над всеми проектами в России.
Напомним, что к 300-летию Екатеринбурга по проекту британского архитектора Нормана Фостера планировали построить музей оружие. Здание должно было появиться около штаб-квартиры РМК.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, новых санкциях, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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