Магазин в Нижнем Тагиле стал выставлять ценники в У.Е
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В магазине «Торгоборудование» в Нижнем Тагиле цены за товары стали назначать в условных единицах. Об этом пишет АН «Между строк».
По словам продавцов магазина, такое введение связано с нестабильной экономической обстановкой в России. Новые ценники ставят для удобства покупателей.
Отметим, что в магазине продают оборудование, посуду и мебель для кафе и ресторанов, предметы сервировки и так далее. Сейчас некоторые ценники только в рублях, а некоторые – в американских условных единицах (А. У. Е.) или в европейских условных единицах (Е. У. Е.). Согласно объявлению в магазине, стоимость У.Е. рассчитывается на текущую дату по курсу ЦБ.
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По словам продавцов магазина, такое введение связано с нестабильной экономической обстановкой в России. Новые ценники ставят для удобства покупателей.
– Курс рубля сейчас нестабильный, а у нас всё оборудование закупается за границей. – На некоторые товары приходится обновлять цену несколько раз в день, – пояснили работники торгового зала.
Отметим, что в магазине продают оборудование, посуду и мебель для кафе и ресторанов, предметы сервировки и так далее. Сейчас некоторые ценники только в рублях, а некоторые – в американских условных единицах (А. У. Е.) или в европейских условных единицах (Е. У. Е.). Согласно объявлению в магазине, стоимость У.Е. рассчитывается на текущую дату по курсу ЦБ.
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