Группа ЛСР в мае начнет снос зданий бывшего завода Danone в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Группа ЛСР снесет шесть зданий бывшего завода Danone на улице Челюскинцев. Об этом сообщает 66.RU.
По данным издания, сейчас компания ищет подрядчика для разработки проектной документации по сносу зданий. Планируется, что демонтаж начнется в мае этого года.
Напомним, что группа ЛСР в начале этого года выкупила земельный участок в районе Азина – Луначарского – Челюскинцев – Мамина-Сибиряка и расположенные там здания молочного завода.
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По данным издания, сейчас компания ищет подрядчика для разработки проектной документации по сносу зданий. Планируется, что демонтаж начнется в мае этого года.
Напомним, что группа ЛСР в начале этого года выкупила земельный участок в районе Азина – Луначарского – Челюскинцев – Мамина-Сибиряка и расположенные там здания молочного завода.
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