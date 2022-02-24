«Уральские авиалинии» сообщили об отмене рейсов из Екатеринбурга в Будапешт и обратно
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уральские авиалинии» сообщили в официальном телеграм-канале компании об отмене сегодняшних рейсов U6 7229/7230 по маршруту Екатеринбург – Будапешт – Екатеринбург.
Также будет отменен рейс U6 7001/7002 по маршруту Минеральные Воды – Ларнака – Минеральные Воды
Кроме того, в телеграм-канале авиакомпании говорится о том, что рейс U6 805 по маршруту Жуковский – Будапешт сегодня будет выполняться без пассажиров. Самолет вылете в Венгрию только ради осуществления вывозного рейса U6 806 из ее столицы. То же касается рейса U6 1897 по маршруту Жуковский – Фуншал.
«Пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения», – рассказали в «Уральских авиалиниях».
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Также будет отменен рейс U6 7001/7002 по маршруту Минеральные Воды – Ларнака – Минеральные Воды
Кроме того, в телеграм-канале авиакомпании говорится о том, что рейс U6 805 по маршруту Жуковский – Будапешт сегодня будет выполняться без пассажиров. Самолет вылете в Венгрию только ради осуществления вывозного рейса U6 806 из ее столицы. То же касается рейса U6 1897 по маршруту Жуковский – Фуншал.
«Пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения», – рассказали в «Уральских авиалиниях».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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