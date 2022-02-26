Екатеринбургских рестораторов предупредили о повышении цен из-за нестабильной ситуации на рынке
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг
Екатеринбургским рестораторам стали приходить уведомления от поставщиков о повышении цен на импортную продукцию из-за нестабильной ситуации на рынке. Об этом сообщает портал «Моменты» со ссылкой на владельцев местных заведений.
«От поставщиков уже полетели письма, что в связи с нестабильной ситуацией на рынке повышают цены на импортную продукцию. Это довольно большой объем для нас, так как мы все-таки работаем с паназиатской кухней», — рассказал владелец бара «Shelest» Игорь Дзюба.
По его словам, в среднем цены повышаются от 15 до 25% уже с завтрашнего дня. Из-за этого сами заведения вынуждены повышать цены.
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«От поставщиков уже полетели письма, что в связи с нестабильной ситуацией на рынке повышают цены на импортную продукцию. Это довольно большой объем для нас, так как мы все-таки работаем с паназиатской кухней», — рассказал владелец бара «Shelest» Игорь Дзюба.
По его словам, в среднем цены повышаются от 15 до 25% уже с завтрашнего дня. Из-за этого сами заведения вынуждены повышать цены.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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