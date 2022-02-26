На строительство трамвайной ветки в Солнечный в Екатеринбурге выделят 1,84 млрд
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге объявили аукцион на поиск подрядчика для строительства трамвайной ветки в Солнечный. На это дело власти города готовы потратить более 1 миллиарда 821 миллиона рублей.
В эту стоимость также входят работы по реконструкции участка улицы 2-ой Новосибирской от улицы Окружной до реки Патрушихи со строительством трамвайной линии с кольцом и мостовых переходов. Об этом говорится в технической документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Предполагается, что строительство займет два года. Начальная цена аукциона — 1 821 241 177 рублей.
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В эту стоимость также входят работы по реконструкции участка улицы 2-ой Новосибирской от улицы Окружной до реки Патрушихи со строительством трамвайной линии с кольцом и мостовых переходов. Об этом говорится в технической документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Предполагается, что строительство займет два года. Начальная цена аукциона — 1 821 241 177 рублей.
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