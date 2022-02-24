ЖК «Да Винчи» в Екатеринбурге пообещали достроить к концу августа 2022 года

16.45 Пятница, 25 февраля 2022
Экономика
Фото: Антон Буценко / 66.RU
К концу августа 2022 года в Екатеринбурге планируют достроить ЖК «Да Винчи». Сейчас готовность ЖК оценивается в 80%. Об этом сообщили в ходе выездного заседания координационной комиссии директор Фонда защиты прав дольщиков Свердловской области Сергей Киселев и депутат Госдумы Сергей Бидонько.

Ключи от своих квартир в жилом комплексе дольщики должны были получить еще в 2018 году, но строительство затянулось на год, а потом, в 2019, и вовсе остановилось. Еще через год застройщик объекта «Офорт-К» был признан банкротом.

В сентябре 2021 года новым застройщиком ЖК «Да Винчи» Арбитражный суд Свердловской области назначил региональный Фонд защиты прав дольщиков. Для того, чтобы дом был достроен, фонду выделили около 150 млн рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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