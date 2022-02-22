В уральском банке заверили, что канадские санкции не коснуться российских клиентов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня стало известно, что Канада внесла в санкционный список банк УБРиР. Напомним, что это один из крупнейших региональных банков, он основан в Екатеринбурге.В пресс-службе банка «Вечерним ведомостям» рассказали, что банк работает в штатном режиме, санкции не окажут никакого влияния на деятельность банка.«Никаких взаимоотношений банк с Канадой не имеет. Введенные санкции распространяются только на операции, касающиеся жителей Канады, при этом среди клиентов УБРиР их нет», – рассказали в УБРиРе.В финансовой организации также отметили, что все платежи, переводы, операции по картам доступны в обычном режиме. В банкоматах можно снять или положить наличку. А валютные операции проводятся в обычном режиме в офисах или мобильном приложении.