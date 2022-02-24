Банки стали массово взыскивать с уральских бизнесменов льготные кредиты, выданные в пандемию
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области банки начали массово взыскивать с малого бизнеса льготные кредиты, выданные в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса. В Арбитражный суд область поступило около 100 исков от банков.
Как рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков, в 2020 году государство анонсировало меры поддержки для бизнеса. Например, можно было получить безвозвратный кредит при условии, что на предприятии останутся 90% работников, а кредит под 2% выдавался при сохранении 80% сотрудников.
В 2021 году банки стали истребовать кредиторскую задолженность с тех, кто данные условия не выдержал.
– Сначала это было 10-20 дел, теперь их около 100, – сообщил Чураков. Он добавил, что зачастую суд удовлетворяет требования банков.
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Как рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков, в 2020 году государство анонсировало меры поддержки для бизнеса. Например, можно было получить безвозвратный кредит при условии, что на предприятии останутся 90% работников, а кредит под 2% выдавался при сохранении 80% сотрудников.
В 2021 году банки стали истребовать кредиторскую задолженность с тех, кто данные условия не выдержал.
– Сначала это было 10-20 дел, теперь их около 100, – сообщил Чураков. Он добавил, что зачастую суд удовлетворяет требования банков.
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