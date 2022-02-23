Госдолг Свердловской области составляет 99,4 миллиарда рублей
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министерство финансов России опубликовало новые сведения об объеме государственного (муниципального) долга Свердловской области.
Так, по данным на 1 февраля 2022 года, госдолг Свердловской области составляет почти 100 миллиардов рублей, а именно 99 457 752.70 рублей. Цифры, по сравнению с данными на 1 января, не изменились.
Задолженность Свердловской области по государственными ценным бумагам составила 56,6 миллиарда рублей, а по бюджетным кредитам – 42,8 миллиарда рублей.
Так, по данным на 1 февраля 2022 года, госдолг Свердловской области составляет почти 100 миллиардов рублей, а именно 99 457 752.70 рублей. Цифры, по сравнению с данными на 1 января, не изменились.
Задолженность Свердловской области по государственными ценным бумагам составила 56,6 миллиарда рублей, а по бюджетным кредитам – 42,8 миллиарда рублей.
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