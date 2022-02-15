«Мотив» закрывает свой первый офис в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закрывается первый офис сотового оператора «Мотив». Он располагался на улице Шейнкмана, 57.
Как сообщается на сайте «Мотив», закрытие первого в городе офиса связано с переходом абонентов на обслуживание в онлайн-режиме – в приложении или соцсетях. При необходимости абоненты смогут обращаться в салон в ТЦ «Бум» на Вайнера, 19.
Вместо офиса на цокольном этаже здания появится молодежное пространство. Там будут лекторий для мастер-классов, коворкинг для работы за компьютером, а также оборудованная TikTok-зона с хромакеем.
Отметим, что офис сотового оператора «Мотив» на улице Шейнкмана в Екатеринбурге открылся в 1996 году.
Как сообщается на сайте «Мотив», закрытие первого в городе офиса связано с переходом абонентов на обслуживание в онлайн-режиме – в приложении или соцсетях. При необходимости абоненты смогут обращаться в салон в ТЦ «Бум» на Вайнера, 19.
Вместо офиса на цокольном этаже здания появится молодежное пространство. Там будут лекторий для мастер-классов, коворкинг для работы за компьютером, а также оборудованная TikTok-зона с хромакеем.
Отметим, что офис сотового оператора «Мотив» на улице Шейнкмана в Екатеринбурге открылся в 1996 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Мельникова
15 февраля 2022
15 февраля 2022
Ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля
21 февраля 2022
21 февраля 2022