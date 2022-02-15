«Мотив» закрывает свой первый офис в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закрывается первый офис сотового оператора «Мотив». Он располагался на улице Шейнкмана, 57.Как сообщается на сайте «Мотив», закрытие первого в городе офиса связано с переходом абонентов на обслуживание в онлайн-режиме – в приложении или соцсетях. При необходимости абоненты смогут обращаться в салон в ТЦ «Бум» на Вайнера, 19.Вместо офиса на цокольном этаже здания появится молодежное пространство. Там будут лекторий для мастер-классов, коворкинг для работы за компьютером, а также оборудованная TikTok-зона с хромакеем.Отметим, что офис сотового оператора «Мотив» на улице Шейнкмана в Екатеринбурге открылся в 1996 году.