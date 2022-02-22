В Свердловской области самой востребованной у мужчин стала профессия водителя
Экономика
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области самой востребованной у мужчин стала профессия водителя. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru.
Специалисты hh.ru проанализировали 68 тысяч резюме, которые в 2022 году выставляли мужчины из Свердловской области. Самой востребованной оказалось профессия водителя. Именно такую работу сейчас ищут 6,8 тысячи свердловских мужчин. Они рассчитывают на среднюю зарплату в размере 55,3 тысячи рублей.
На втором месте оказалась профессия менеджера по продажам, а на третьем – профессия программиста.
В десятку наиболее популярных у мужчин профессий также вошли курьер, инженер-конструктор, упаковщик, продавец, сервисный инженер/механик, руководитель проектов и руководитель отдела продаж.
По данным hh.ru, реже всего свердловские мужчины интересуются профессиями воспитатель, зоотехник, заведующий аптекой, мастер ногтевого сервиса и косметолог.
Специалисты hh.ru проанализировали 68 тысяч резюме, которые в 2022 году выставляли мужчины из Свердловской области. Самой востребованной оказалось профессия водителя. Именно такую работу сейчас ищут 6,8 тысячи свердловских мужчин. Они рассчитывают на среднюю зарплату в размере 55,3 тысячи рублей.
На втором месте оказалась профессия менеджера по продажам, а на третьем – профессия программиста.
В десятку наиболее популярных у мужчин профессий также вошли курьер, инженер-конструктор, упаковщик, продавец, сервисный инженер/механик, руководитель проектов и руководитель отдела продаж.
По данным hh.ru, реже всего свердловские мужчины интересуются профессиями воспитатель, зоотехник, заведующий аптекой, мастер ногтевого сервиса и косметолог.
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