Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области самой востребованной у мужчин стала профессия водителя. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru.Специалисты hh.ru проанализировали 68 тысяч резюме, которые в 2022 году выставляли мужчины из Свердловской области. Самой востребованной оказалось профессия водителя. Именно такую работу сейчас ищут 6,8 тысячи свердловских мужчин. Они рассчитывают на среднюю зарплату в размере 55,3 тысячи рублей.На втором месте оказалась профессия менеджера по продажам, а на третьем – профессия программиста.В десятку наиболее популярных у мужчин профессий также вошли курьер, инженер-конструктор, упаковщик, продавец, сервисный инженер/механик, руководитель проектов и руководитель отдела продаж.По данным hh.ru, реже всего свердловские мужчины интересуются профессиями воспитатель, зоотехник, заведующий аптекой, мастер ногтевого сервиса и косметолог.