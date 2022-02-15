Часть Центра международной торговли продали в Екатеринбурге за миллиард рублей
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Компания «Уралтранссервис» выкупила часть Центра международной торговли Екатеринбурга за 1,051 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В уральской столице прошли торги, на которых наконец удалось продать часть Центра международной торговли Екатеринбурга . На продажу выставляли нежилые помещения общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Часть ЦМТЕ купила компания «Уралтранссервис», которая принадлежит Сергею Мазуркевичу.
Напомним, что нежилые помещения ЦМТЕ удалось продать только с третьего раза. Сначала часть центра на улице Куйбышева, 44д выставляли на торги за 1,125 миллиарда рублей. Однако затем цену пришлось снижать.
Часть ЦМТЕ выставили на торги в рамках банкротства учредителя центра и собственника его недвижимости ООО «Гранит — XXI век».
В уральской столице прошли торги, на которых наконец удалось продать часть Центра международной торговли Екатеринбурга . На продажу выставляли нежилые помещения общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Часть ЦМТЕ купила компания «Уралтранссервис», которая принадлежит Сергею Мазуркевичу.
Напомним, что нежилые помещения ЦМТЕ удалось продать только с третьего раза. Сначала часть центра на улице Куйбышева, 44д выставляли на торги за 1,125 миллиарда рублей. Однако затем цену пришлось снижать.
Часть ЦМТЕ выставили на торги в рамках банкротства учредителя центра и собственника его недвижимости ООО «Гранит — XXI век».
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