Часть Центра международной торговли продали в Екатеринбурге за миллиард рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Компания «Уралтранссервис» выкупила часть Центра международной торговли Екатеринбурга за 1,051 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.В уральской столице прошли торги, на которых наконец удалось продать часть Центра международной торговли Екатеринбурга . На продажу выставляли нежилые помещения общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Часть ЦМТЕ купила компания «Уралтранссервис», которая принадлежит Сергею Мазуркевичу.Напомним, что нежилые помещения ЦМТЕ удалось продать только с третьего раза. Сначала часть центра на улице Куйбышева, 44д выставляли на торги за 1,125 миллиарда рублей. Однако затем цену пришлось снижать.Часть ЦМТЕ выставили на торги в рамках банкротства учредителя центра и собственника его недвижимости ООО «Гранит — XXI век».