СУМЗ направил 257 млн рублей на выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха
Экономика
Фото: пресс-служба УГМК
Среднеуральский медеплавильный завод (предприятие металлургического комплекса УГМК) в прошлом году направил 257 миллионов рублей на реализацию мероприятий по охране атмосферного воздуха. Об этом на заседании коллегии министерства природных ресурсов Свердловской области заявил директор СУМЗа Багир Абдулазизов.
Все мероприятия выполнялись в рамках реализации соглашения с правительством Свердловской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. СУМЗ одним из первых подписал такое соглашение еще в 2011 году. До 2020 года были выполнены все обязательства. В декабре 2020 года компания подписала с правительством области новое соглашение.
Фото: пресс-служба УГМК
Фото: пресс-служба УГМК
Отмечается, что самым крупным мероприятием стало техническое перевооружение отделения тонкой очистки конвертерных газов медеплавильного цеха СУМЗа. Были заменены электрофильтры и реконструированы газоходные тракты. На реализацию этого проекта в прошлом году направили более 132 миллионов рублей. Всего на выполнение комплекса мероприятий запланировано 836 миллионов рублей. Работа будет закончена в следующем году.
Фото: пресс-служба УГМК
Эффективность мер, принимаемых компаний, проверяют постоянным экологическим мониторингом почвы, подземных, поверхностных и сточных вод, снежного покрова, растительности, промышленных выбросов и атмосферного воздуха. Сторонние независимые аккредитованные лаборатории каждый год подтверждают результаты природоохранной деятельности.
Все мероприятия выполнялись в рамках реализации соглашения с правительством Свердловской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. СУМЗ одним из первых подписал такое соглашение еще в 2011 году. До 2020 года были выполнены все обязательства. В декабре 2020 года компания подписала с правительством области новое соглашение.
Фото: пресс-служба УГМК
– Мы взяли на себя обязательства поддерживать достигнутые нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов. В сравнении с 2020 годом в 2021 году удельные выбросы на тонну меди снижены с 22,8 кг до 21,9 кг. Сброс загрязняющих веществ снизился на 594 тонны. Работаем по всем направлениям: по водным ресурсам, по почве, по воздуху, развиваем предприятие в плане модернизации производства. Это часть утвержденной стратегии УГМК, направленной на планомерную минимизацию негативного воздействия промышленных объектов на окружающую среду, — сообщил Багир Валерьевич.
Фото: пресс-служба УГМК
Отмечается, что самым крупным мероприятием стало техническое перевооружение отделения тонкой очистки конвертерных газов медеплавильного цеха СУМЗа. Были заменены электрофильтры и реконструированы газоходные тракты. На реализацию этого проекта в прошлом году направили более 132 миллионов рублей. Всего на выполнение комплекса мероприятий запланировано 836 миллионов рублей. Работа будет закончена в следующем году.
Фото: пресс-служба УГМК
Эффективность мер, принимаемых компаний, проверяют постоянным экологическим мониторингом почвы, подземных, поверхностных и сточных вод, снежного покрова, растительности, промышленных выбросов и атмосферного воздуха. Сторонние независимые аккредитованные лаборатории каждый год подтверждают результаты природоохранной деятельности.
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