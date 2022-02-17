СУМЗ направил 257 млн рублей на выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха



Фото: пресс-служба УГМК

– Мы взяли на себя обязательства поддерживать достигнутые нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов. В сравнении с 2020 годом в 2021 году удельные выбросы на тонну меди снижены с 22,8 кг до 21,9 кг. Сброс загрязняющих веществ снизился на 594 тонны. Работаем по всем направлениям: по водным ресурсам, по почве, по воздуху, развиваем предприятие в плане модернизации производства. Это часть утвержденной стратегии УГМК, направленной на планомерную минимизацию негативного воздействия промышленных объектов на окружающую среду, — сообщил Багир Валерьевич.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Среднеуральский медеплавильный завод (предприятие металлургического комплекса УГМК) в прошлом году направил 257 миллионов рублей на реализацию мероприятий по охране атмосферного воздуха. Об этом на заседании коллегии министерства природных ресурсов Свердловской области заявил директор СУМЗа Багир Абдулазизов.Все мероприятия выполнялись в рамках реализации соглашения с правительством Свердловской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. СУМЗ одним из первых подписал такое соглашение еще в 2011 году. До 2020 года были выполнены все обязательства. В декабре 2020 года компания подписала с правительством области новое соглашение.Отмечается, что самым крупным мероприятием стало техническое перевооружение отделения тонкой очистки конвертерных газов медеплавильного цеха СУМЗа. Были заменены электрофильтры и реконструированы газоходные тракты. На реализацию этого проекта в прошлом году направили более 132 миллионов рублей. Всего на выполнение комплекса мероприятий запланировано 836 миллионов рублей. Работа будет закончена в следующем году.Эффективность мер, принимаемых компаний, проверяют постоянным экологическим мониторингом почвы, подземных, поверхностных и сточных вод, снежного покрова, растительности, промышленных выбросов и атмосферного воздуха. Сторонние независимые аккредитованные лаборатории каждый год подтверждают результаты природоохранной деятельности.