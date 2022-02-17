За минувший год свердловской Роспотребнадзор забраковал более шести тонн молочной продукции
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувший год специалисты свердловского Роспотребнадзора забраковали 6,5 тонн молочной продукции. Это 9,7% от общего числа продуктов, сообщает ведомство.
«Молочная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации», – объяснили в региональном Роспотребнадзоре.
Всего за 2021 год было проведено 12 734 проб молочной продукции по микробиологическим показателям, из них 797 (6.3%) оказались неудовлетворительными.
«Молочная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации», – объяснили в региональном Роспотребнадзоре.
Всего за 2021 год было проведено 12 734 проб молочной продукции по микробиологическим показателям, из них 797 (6.3%) оказались неудовлетворительными.
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