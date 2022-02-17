За минувший год свердловской Роспотребнадзор забраковал более шести тонн молочной продукции

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувший год специалисты свердловского Роспотребнадзора забраковали 6,5 тонн молочной продукции. Это 9,7% от общего числа продуктов, сообщает ведомство.«Молочная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации», – объяснили в региональном Роспотребнадзоре.Всего за 2021 год было проведено 12 734 проб молочной продукции по микробиологическим показателям, из них 797 (6.3%) оказались неудовлетворительными.