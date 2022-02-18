В бюджете Свердловской области не хватает денег на строительство биатлонного комплекса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Во время совещания комитета Госдумы по физической культуре и спорту, которое состоялось в Екатеринбурге, депутат Антон Шипулин заявил, что в бюджете Свердловской области недостаточно средств для строительства биатлонного комплекса, и попросил министра спорта Олега Матыцина помочь добиться финансирования из федерального бюджета.Сейчас этот проект проходит экспертизу. По словам Антона Шипулина ранее его стоимость составляла 5-6 миллиардов рублей, но сейчас стоимость материалов сильно выросла, поэтому теперь уложиться в смету не получается.Министр спорта назвал проект интересным и пообещал помочь с финансированием.«Проект интересный, когда будет решение экспертизы, сделаем такое обоснование, чтобы получить финансирование», – сказал во время совещания Олег Матыцин.