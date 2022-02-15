В Свердловской области открылся крупный логоцентр для онлайн-магазина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области открылся крупный распределительный центр «СберМегаМаркет». Он будет обслуживать и другие соседние регионы, сообщает 66.RU.В пресс-службе «Сбербанка» рассказали, что распределительный центр находится в логопарке «Высота» недалеко от аэропорта Кольцово. Его площадь составляет около 25 тысяч квадратных метров.Пока что в распределительном центре работают 200 человек, но после выхода центра на полную мощность число сотрудников увеличится до 700.В этом месте будут распределяться покупки, сделанные на онлайн-площадке «СберМегаМаркета». Центр будет обслуживать не только Екатеринбург и Свердловскую область, но и соседние регионы – Пермский край, Башкортостан и Челябинскую область.