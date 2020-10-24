На работу скорой помощи в Екатеринбурге дополнительно выделят 400 млн

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вице-губернатора Свердловской области Павел Креков опроверг информацию о прекращении финансирования на обслуживание станций скорой медпомощи в столице Урала. По его словам, на работу службы скорой помощи дополнительно до конца года выделят 400 миллионов рублей.– Скорая помощь – одна из основных медицинских служб, которой мы всегда уделяли и уделяем особое внимание. Если говорить о станции скорой помощи Екатеринбурга, то на сегодняшний день в значительной степени обновлен ее технический парк на бюджетные средства и средства меценатов, полностью обновлены узлы связи, что значительно ускорило передачу сигнала и «проход» телефонных звонков, мы открыли дополнительные бригады в этом году, чего не делалось много лет. И все разговоры о том, что якобы скорая помощь не будет профинансирована, это примерно разговоры о том, что земля начнет вертеться в обратную сторону. Ничего в обратную сторону вертеться не может и не будет. Более того, в связи с тем, что Фонд обязательного медицинского страхования выделил дополнительные средства нашему региону на работу медицинских учреждений. Уже в пятницу скорой помощи был отправлен первый транш, следующий ожидаем сегодня. Так будет и далее, – рассказал Павел Креков.До конца 2020 года общий объем финансирования достигнет 400 миллионов рублей. В ближайшие дни будет выделено около 100 миллионов рублей на работу службы скорой помощи.– Вообще надо понять, что в отличие от других медицинских учреждений скорая помощь очень зависит от текущих объемов, которые трудно точно прогнозировать: вызовов может быть больше или меньше. Поэтому здесь нужен определенный резерв, и мы ведем разговоры не о недофинансировании, а о создании резерва, – отметил Креков.