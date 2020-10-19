Уровень безработицы в Свердловской области составляет 6,2%
Экономика
Фото: РИА «Новости»
В рейтинге регионов России с самым высоким уровнем безработицы Свердловская область заняла 40 место. Уровень безработицы в регионе составил 6,2%. Исследование проводило РИА «Новости».
Самым высоким уровень безработицы оказался в Ингушетии Туве и Чечне. Всего в российских регионах летом данный показатель составил 6,3%.
По данным Росстата, в июне-августе 2020 года численность безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) составила 4,71 миллиона человек. Количество официально зарегистрированных безработных выросло больше, чем на 1,9 пункта, и составило 3,6 миллиона человек.
Согласно исследованиям, средний возраст безработного составляет 35.6 года. В августе 21,8% из 4,8 миллиона нетрудоустроенных приходится на граждан до 25 лет.
Самым высоким уровень безработицы оказался в Ингушетии Туве и Чечне. Всего в российских регионах летом данный показатель составил 6,3%.
По данным Росстата, в июне-августе 2020 года численность безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) составила 4,71 миллиона человек. Количество официально зарегистрированных безработных выросло больше, чем на 1,9 пункта, и составило 3,6 миллиона человек.
Согласно исследованиям, средний возраст безработного составляет 35.6 года. В августе 21,8% из 4,8 миллиона нетрудоустроенных приходится на граждан до 25 лет.
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