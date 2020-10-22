В столице Урала банки запустили акцию по приему монет от населения

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Банк России запустил акцию по приему монет от населения. По подсчетам банкиров, у каждого свердловчанина в среднем хранится 671 монета – это разница между отчеканенными монетами и тем, что собирают инкассаторы, поделенная на количество жителей. Всего в стране выпущено 68,2 миллиарда монет.— Магазины регулярно сообщают о недостатке мелочи в кассах. Это означает, что монеты не используют для расчетов, а, вероятно, складируют в копилках, — пояснил начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.Мелочь можно сдать разными способами: купить что-то в магазине, оплатить проезди или же положить монеты на банковский счет. С 26 октября по 11 ноября многие банки отменят комиссию за эту операцию. В их числе – «Уралсиб», Екатеринбургский муниципальный банк, Росбанк, Альфа-банк, «Кольцо Урала», Промсвязьбанк, «СМП Банк», Банк «Зенит», ВУЗ-банк, «Уралфинанс», УБРиР, Банк «Союз», Банк «Нейва», «Агропромкредит» и Банк «Уральский».Если вы решите сдать монеты в банк, то предварительно их нужно отсортировать по номиналу. В 2019 году во время акции жители Екатеринбурга сдали более 630 тысяч монет – 1,9 миллиона рублей.