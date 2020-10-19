Росприроднадзор уличил Ирбитский фармзавод в нарушении природоохранного законодательства

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Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора завершили плановую проверку ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», выявив 6 нарушений природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.В Росприроднадзоре отмечают, что завод относится к объектам I категории опасности, категория риска - значительная.В настоящее время по каждому факту нарушения возбуждаются дела об административном правонарушении в отношении ОАО «Ирбитский химфармзавод» и его должностных лиц по статьям ч.1 ст.8.21 КоАП РФ («Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения»), 8.5 («Сокрытие или искажение экологической информации»), 8.46 КоАП РФ.Ирбитский химфармзавод - крупный производитель лекарственных препаратов. ООО «Авексима» принадлежит 66,02% компании, ООО «Актай-М» - 19,97%. «Ирбитский ХФЗ» был основан в 1942 году на базе эвакуированного на Урал подмосковного завода «Акрихин». На сайте предприятия сообщается, что оно выпускает около 66 наименований готовых лекарственных форм и синтезирует 23 активных фармсубстанций для собственного производства. Выпуск таблетированных лекарств занимает 78% в объеме производства завода.