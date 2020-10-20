«Атомстройкомплекс» уличили в отсутствии разрешения на строительство при возведении ЖК на Уралмаше

23.58 Четверг, 22 октября 2020
Экономика
Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» на 250 тысяч рублей, признав компанию виновной по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ («Строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство»). Речь идет о строительстве многоквартирного дома на Уралмаше в квартале улиц Победы–Народного Фронта–Никитина.

В июне этого года специалисты Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выехали на место и провели осмотр территории.

«В ходе визуального осмотра установлено, что на земельных участках с кадастровыми номерами 66:41:0106064:340 и 66:41:0106064:343 осуществляются работы по строительству объекта капитального строительства. Были выполнены работы по устройству котлована, устройству свайного основания, возведены несущие монолитные конструкции», – отмечается в материалах дела.

В соответствии с представленными в ходе проведения расследования выписками собственником земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0106064:340 и 66:41:0106064:343 является АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». Разрешение на строительство в ходе проведения административного расследования не представлено. Согласно представленной Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области информации в письме от 19.06.2020 разрешение на строительство не выдавалось.

Напомним, что в 2018 году АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» уже было оштрафовано на 250 тысяч рублей по аналогичным основаниям. Тогда речь шла о возведении жилого комплекса «Просторы» в микрорайоне Уктус на земельном участке в границах улиц Павлодарская-Водоёмная (кадастровый номер 66:41:0502087:1358).
© Вечерние ведомости
Депутат Дмитрий Ионин помог жителям екатеринбургского ЖК запретить строительство дома вместо паркинга
20 октября 2020
Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге снова откладывается
22 октября 2020
В Екатеринбурге насмерть разбился мужчина, выпавший из окна на Уралмаше
20 октября 2020
Реновация микрорайона около Макаровского моста обойдется в 5,5 млрд
20 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

О чем молчат уральские медики

Медицинские сотрудники Свердловской области рассказали о том, что им приходится выслушивать от пациентов
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
23:58 «Атомстройкомплекс» уличили в отсутствии разрешения на строительство при возведении ЖК на Уралмаше
23:22 В Екатеринбурге легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:23 Оперативники свердловского ОБОП задержали скрывшегося от суда подсудимого. В его машине нашли пистолет
20:11 Стерилизованным жительницам Уктусского пансионата предложат забеременеть с помощью ЭКО
19:13 В Екатеринбурге из-за снега образовались большие пробки и более десятка ДТП
18:43 Пожар в студенческом общежитии Екатеринбурга потушен
18:37 Прокуратура потребовала у екатеринбургской мэрии дать жителям поселка свет
18:15 В екатеринбургской ДГКБ №11 начали делать тесты на коронавирус
17:52 В Екатеринбурге загорелось общежитие Горного университета
17:29 Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков
17:13 В детской больнице Екатеринбурга обнаружили некачественную молочную продукцию
16:50 ГИБДД Екатеринбурга предупреждает водителей об опасности на дороге из-за снега
16:24 В столице Урала закрывается последний гипермаркет «Карусель»
15:59 Старые деревянные дома в Екатеринбурге оборудуют видеокамерами
15:35 Уральский завод оштрафовали за аппараты ИВЛ, загоревшиеся в больницах
15:09 В Екатеринбурге пропала бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи
14:36 Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга и судебные приставы провели рейд по выявлению должников
14:28 Уволенный из мэрии Полевского Максим Незлобин восстановился в должности через суд
14:11 Вместо обычных занятий в школах Екатеринбурга пройдут уроки здоровья
13:48 В ДТП на дороге Екатеринбург – Кольцово серьезно пострадал водитель
13:23 Екатеринбурженка стала жертвой брачного афериста
12:55 За сутки на Среднем Урале выявили 259 случаев коронавируса
12:44 В Екатеринбурге задержали наркокурьеров из Питера с более чем 6,5 килограммами наркотиков
12:29 Начальник свердловского главка устроил разбор полетов после смерти полицейского из Екатеринбурга
12:20 Из-за ярмарки вновь закроют парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге
11:58 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Совхозной
Все новости Свердловской области
17:11 Расходы жителей России во время пандемии рекордно выросли
16:55 Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге FIFA
16:44 Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
16:39 Власти Петербурга ограничили работу общепита из-за коронавируса
16:12 Госдума приняла в первом чтении проект о новой «заморозке» накопительной пенсии
12:45 В России зафиксировали 15 971 новый случай COVID-19
12:45 Глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко
12:43 Картину Бэнкси Show Me The Monet продали на аукционе в Лондоне почти за $10 млн
12:00 Эксперт Минздрава призвал россиян не делать компьютерную томографию «на всякий случай»
11:51 Папа Римский Франциск высказался за гражданские права однополых пар
11:44 Более 4 тысяч жителей Москвы стали донорами плазмы с антителами к COVID-19
11:08 В Москве по подозрению в мошенничестве задержан экс-замглавы Росгвардии Сергей Милейко
11:03 Космический корабль «Союз МС-16» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
10:57 Глава американской нацразведки обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы
10:35 В Бразилии скончался доброволец, участвовавший в тестировании вакцины от коронавируса
10:28 Путин заявил, что введение жестких ограничений в РФ из-за коронавируса не планируется
17:35 Путин заявил, что мир может столкнуться с новыми острыми проблемами в экономике
17:09 Сотрудники ФСБ задержали двух участников нападений на Дагестан в 1999 году
16:57 Анатолий Чубайс ответил на предложение назначить его «начальником Арктики»
16:23 На учениях в Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34
15:11 Самый мощный ледокол в мире «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота
14:54 Главный инфекционист Минздрава РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой
14:45 Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила бесплатный обмен билетов при опоздании на рейс
14:38 Уровень лояльности россиян к банкам упал практически до нуля
13:41 В Швейцарии предложили выплатить каждому гражданину страны по 7 тысяч евро
13:12 Реальные располагаемые доходы россиян с июля по сентябрь сократились почти на 5%
Все новости России и мира
23:58 «Атомстройкомплекс» уличили в отсутствии разрешения на строительство при возведении ЖК на Уралмаше
23:22 В Екатеринбурге легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе
22:00 За сутки коронавирус выявлен у жителей 11 территорий Пермского края
20:23 Оперативники свердловского ОБОП задержали скрывшегося от суда подсудимого. В его машине нашли пистолет
20:11 Стерилизованным жительницам Уктусского пансионата предложат забеременеть с помощью ЭКО
20:04 В Прикамье приняты дополнительные меры по снижению рисков распространения COVID-19
19:42 В Пермском крае назначен новый защитник предпринимателей
19:33 Бюджет ТФОМС Прикамья прошел первое чтение
19:13 В Екатеринбурге из-за снега образовались большие пробки и более десятка ДТП
18:43 Пожар в студенческом общежитии Екатеринбурга потушен
18:40 Депутаты ЗС Прикамья поддержали ответственное обращение с животными
18:37 Прокуратура потребовала у екатеринбургской мэрии дать жителям поселка свет
18:37 Размеры премий в области науки в Пермском крае увеличены в два раза
18:35 В Прикамье изменилось назначение мер поддержки «целевиков»
18:29 Валерий Сухих: «Формирование бюджета происходило в беспрецедентно сложных условиях»
18:15 В екатеринбургской ДГКБ №11 начали делать тесты на коронавирус
17:52 В Екатеринбурге загорелось общежитие Горного университета
17:29 Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков
17:23 Игорь Сапко прокомментировал важные приоритеты федерального и регионального бюджетов
17:13 В детской больнице Екатеринбурга обнаружили некачественную молочную продукцию
17:07 В Перми подрядчики начали обрабатывать тротуары и дороги противогололёдными реагентами
16:51 Дмитрий Махонин: «У Пермского края амбициозная задача – снизить безработицу до 3,3%»
16:50 ГИБДД Екатеринбурга предупреждает водителей об опасности на дороге из-за снега
16:25 Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнили реконструкцию воздушной линии электропередачи 35 кВ «Угольная – Усьва» на северо-востоке Прикамья
16:24 В столице Урала закрывается последний гипермаркет «Карусель»
15:59 Старые деревянные дома в Екатеринбурге оборудуют видеокамерами
Все новости
23:58
22/10
 «Атомстройкомплекс» уличили в отсутствии разрешения на строительство при возведении ЖК на Уралмаше
20:23
22/10
 Оперативники свердловского ОБОП задержали скрывшегося от суда подсудимого. В его машине нашли пистолет
17:29
22/10
 Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков
14:28
22/10
 Уволенный из мэрии Полевского Максим Незлобин восстановился в должности через суд
12:55
22/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 259 случаев коронавируса
12:29
22/10
 Начальник свердловского главка устроил разбор полетов после смерти полицейского из Екатеринбурга
21:32
21/10
 На Урале пятнадцатилетняя школьница забеременела от знакомого. Теперь ему грозит срок
20:55
21/10
 В Екатеринбурге полицейские задержали двух несовершеннолетних школьниц, которые делали закладки с амфетамином
14:45
21/10
 Застолье в Екатеринбурге переросло в смертельную драку
12:36
21/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 255 случаев коронавируса
11:58
21/10
 Начальник ГИБДД Нижнего Тагила ушел на больничный после претензий со стороны ФСБ
01:05
21/10
 В Екатеринбурге задержали бывшего владельца кафе, обвиняемого в сексуальном насилии
00:07
21/10
 Екатеринбургский мэр заявил, что людей без масок нужно выталкивать из автобусов
23:19
20/10
 В доме напротив здания мэрии Екатеринбурга от передозировки скончалась горожанка
23:08
20/10
 В Екатеринбурге насмерть разбился мужчина, выпавший из окна на Уралмаше
20:02
20/10
 В Екатеринбурге мужчина пожаловался в полицию на обокравшую его проститутку Анжелу
19:13
20/10
 Мэрия Екатеринбурга судится с азербайджанскими бизнесменами из-за земли у Основинского парка
18:08
20/10
 Под Богдановичем легковушка сбила четырех кабанов
15:33
20/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 258 случаев коронавируса
13:38
20/10
 Бывшему замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского вынесли приговор
12:57
20/10
 В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
23:29
19/10
 Свердловские полицейские поймали педофила, домогавшегося до школьника из Невьянска
23:04
19/10
 В Екатеринбурге полиция задержала грабителя, напавшего на продавца ларька в Компрессорном
17:49
19/10
 Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
16:24
19/10
 Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке
15:02
19/10
 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла поножовщина
Все новости