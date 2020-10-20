«Атомстройкомплекс» уличили в отсутствии разрешения на строительство при возведении ЖК на Уралмаше

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Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» на 250 тысяч рублей, признав компанию виновной по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ («Строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство»). Речь идет о строительстве многоквартирного дома на Уралмаше в квартале улиц Победы–Народного Фронта–Никитина.В июне этого года специалисты Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выехали на место и провели осмотр территории.«В ходе визуального осмотра установлено, что на земельных участках с кадастровыми номерами 66:41:0106064:340 и 66:41:0106064:343 осуществляются работы по строительству объекта капитального строительства. Были выполнены работы по устройству котлована, устройству свайного основания, возведены несущие монолитные конструкции», – отмечается в материалах дела.В соответствии с представленными в ходе проведения расследования выписками собственником земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0106064:340 и 66:41:0106064:343 является АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». Разрешение на строительство в ходе проведения административного расследования не представлено. Согласно представленной Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области информации в письме от 19.06.2020 разрешение на строительство не выдавалось.Напомним, что в 2018 году АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» уже было оштрафовано на 250 тысяч рублей по аналогичным основаниям. Тогда речь шла о возведении жилого комплекса «Просторы» в микрорайоне Уктус на земельном участке в границах улиц Павлодарская-Водоёмная (кадастровый номер 66:41:0502087:1358).