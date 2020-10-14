Из-за пандемии около 15% свердловских предприятий оказались на грани закрытия

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Из-за пандемии коронавируса около 15% свердловских предприятий оказались на грани закрытия, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора областного фонда поддержки предпринимательства (ФПП) Валерия Пиличева.При этом 30% предприятий оказались в достаточно тяжелой ситуации. Кроме того, Пиличев отменил, что фонд запустил специальный льготный кредит до 500 тысяч рублей – «Новый старт». По его словам, 20% от всех получателей этого займа брали средства на подключение к маркетплейсам или создание своего интернет-магазина.