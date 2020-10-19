Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

39% свердловчан хотели бы получать зарплату в иностранной валюте. Это выяснила служба исследований hh.ru.Согласно результатам исследования, 99% россиян, включая жителей Свердловской области, получают зарплату в рублях. 40,4% россиян хотели бы получать зарплату в иностранной валюте. Среди свердловчан таких желающих оказалось 39%.– Интересно, что те, кто не хотел бы получать зарплату в валюте других стран, преобладают среди представителей рабочего персонала, бухгалтеров, рекрутеров и HR, административного персонала и медиков (в среднем – две трети из каждой профсферы). А вот меньше всего тех, кого устраивает зарплата в рублях – среди представителей искусства и медиа – всего 39%. Любопытно, что зарплату в долларах чаще хотели бы получать ИТ-специалисты и представители сферы «Добыча сырья» (по 33%), а также госслужащие (31%). Зарплатой в евро чаще интересуются респонденты из сферы «Закупки» (40%), а также представители искусства и медиа (36%), – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.